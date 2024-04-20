ملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيق الانتصار أمام تشيلسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سجل برناردو سيلفا أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 84، بعد عرضية من كيفين دي بروين من جهة يسار منطقة جزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، استقبلها سيلفا بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالمدافع ماك كوكورييا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الفوز أمام تشيلسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون يوم الخميس المقبل 25-4-2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.