نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع كبير بين برشلونة والبايرن واليونايتد لضم نجم منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن صراع كبير بين أندية برشلونة الإسباني ونادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا في الصيف.

صراع ثلاثي لضم داني أولمو

وأكدت التقارير أن الصراع الشرس بين نادي برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد للتعاقد مع الإسباني داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي.

وتابعت أن الشرط الجزائي في عقد داني أولمو مع نادي لايبزيج يقدر بنحو 60 مليون يورو وسيتم تفعيل هذا الشرط في شهر يونيو المقبل.

وذكرت أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحاولون استغلال قيمة الشرط الجزائي في عقد أولمو مما يجعل الأمر صعب على البارسا بسبب القيمة المالية.

ويحاول مسؤولي نادي برشلونة طوال الفترات الماضية التعاقد مع داني أولمو من نادي لايبزيج لكنه فشل في ضمه.