نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الفوز على نظيره فريق قيصري سبور بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد قادر هاس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري التركي.

ملخص أهداف مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور

وسجل أنيس ديستان لطرابزون في الدقيقة 24 صنعه له توماس مونيير وعاد نيكولاس بيبي بالهدف الثاني بتمريرة رائعة لديستان في الدقيقة 58.

وسجل مهدي بوربيعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 2/1

ترتيب طرابزون سبور وقيصري سبور

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و4 تعادلات وخسر 12 بينما يأتي نظيره فريق قيصري سبور في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بعشرة وهزم بثلاثة عشر.