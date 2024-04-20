ليفاندوفسكي ينهي الجدل بين جوندوجان وأراوخو قبل الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الجدل بشأن خلاف الألماني إلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو الأخير.

ليفاندوفسكي ينهي الجدل بين جوندوجان وأراوخو

ودخل جوندوجان في خلاف مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بسبب طرده أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مما أدى إلى الهزيمة الكبيرة.

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية له عن هذا الخلاف:" لدي إنطباع أن وسائل الأعلام غالبا ما تكون مهتمة بهذه المواضيع أكثر من اهتمامها بنا".

وتابع مهاجم برشلونة:" لكني أعتقد بأن تصريح جوندوجان لم يكن به خطأ ولم يهاجم أحد بشكل شخصي، لقد تم حل الموضوع ولايوجد أي شيء في غرفة الملابس الآن".

وسوف تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء غدا الأحد في الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.