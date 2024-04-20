تشافي يصدم عشاق برشلونة بشأن جلسته المرتقبة مع لابورتا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة قوية لعشاق النادي الكتالوني بشأن جلسته المرتقبة مع خوان لابورتا رئيس النادي.

تشافي يصدم عشاق برشلونة

وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن خوان لابورتا سوف يعقد جلسه مع تشافي هيرنانديز في الفترة المقبلة لإقناعه بالبقاء مع البارسا في الموسم القادم.

ولا يزال المدرب تشافي يصمم على قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري وأنه مهما حدث لن يتراجع عن قراره.

وقال تشافي في تصريحات صحفية له:" ليس هناك أي جلسات مرتقبة مع الإدارة ولم يخبرني أحد بذلك، لست الشخص المهم الآن فقط تركيزنا على المباراة وسيكون هناك وقت للمناقشات".

ومن المنتظر أن تقام غدا الأحد قمة نارية بين نادي برشلونة ونظيره ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.