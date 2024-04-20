نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التاريخ لا يكذب.. التعادل السلبي في ذهاب نصف النهائي "تأشيرة" عبور الأهلي إلى النهائي الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع النادي الأهلي قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله خارج الديار مع مازيمبي الكونغولي.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الإياب أمام مازيمبي التي ستقام في القاهرة مساء الجمعة المقبل، لحسم تأهله بشكل رسمي إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل سلبيًا في ذهاب نصف نهائي إفريقيا؟

وتعادل الأهلي سلبيًا خارج ملعبه في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين عبر تاريخه، ونجح في التأهل للنهائي في النسختين توج باللقب مرة وخسر الأخرى.

أول نسخة تعادل فيها الأهلي سلبيًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه كانت عام 1983 أمام نكانا ريد ديفلز الزامبي وفاز في الإياب 2-0 وتأهل للمباراة النهائية ولكن خسر اللقب أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

تكرر تعادل الأهلي سلبيًا خارج ملعبه في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية عام 2008 أمام فريق إنيمبا النيجيري، وتأهل للنهائي بعد فوزه في الإياب 1-0، وتوج باللقب على حساب القطن الكاميروني.

هل يواصل الأهلي تفوقه في نصف النهائي بعد التعادل سلبيًا خارج ملعبه في الذهاب ويتأهل للنهائي للمرة الثالثة؟ أم يكون لفريق مازيمبي رأيًا آخر في القاهرة؟