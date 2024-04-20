نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ساخرة.. ميدو يعلق على طريقة إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، على طريقة إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونجولي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أثار إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي جدل واسع بين الجماعة بسبب سوء جودة النقل التلفزيوني لإحداث اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

ميدو يسخر من مباراة الأهلي ومازيمبي

وكتب ميدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي اكس: ‏المصور الرئيسي لمباراة ⁧‫مازيمبي‬⁩ و⁧الأهلي⁩ مراته خلفت النهارده واعتذر في آخر ساعه واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي..أخبار مؤكده من الإعلام الكونغولي.

وحسم التعادل السلبي احداث مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قد صعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة مازيمبي بعدما فاز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد علي ملعبه ذهابًا في ربع نهائي البطولة، ثم فاز إيابًا بهدفين دون رد علي ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الاهلي مع مازيمبي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعه 26 ابريل، في تمام الساعة التاسعة مساء.