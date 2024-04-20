ليفاندوفسكي على رأس الهجوم.. تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقى الفريق الكتالوني مع الملكي، مساء غدًا، الأحد الموافق 21 أبريل 2024 على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جويل كوندي – كوبارسي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو.

وسط الميدان: بيدري – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبيرت ليفاندوفيسكي – رافينيا.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة حاليًا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.