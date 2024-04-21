نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من حسين لبيب بشأن فوز الزمالك على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالتواجد في البرنامج وفي حضور أحمد حسن عميد لاعبي العالم والذي يعتبره من اكثر اللاعبين تميز وخلقا.

تعليق غريب من حسين لبيب بشأن فوز الزمالك

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح حسين لبيب عبر تصريحات تليفزيونية، أنه بالتأكيد سعيد بالفوز علي الأهلي خاصة وأن الفريق فاز اداء ونتيجة ولم يكن الفوز بشكل سهل ولكنها في النهاية مباراة عادية بثلاثة نقاط.

وواصل حديثه، بالتأكيد علي أن الجهاز الفني واللاعبين في حالة انسجام تام بعد فترة من عدم التوفيق مؤكدا أن المدرب مميز وفي نفس الوقت يجب أن يشكر أوسورويو مدرب الزمالك السابق خاصة وأن وجهة النظر الفنية والادارية كانت تقتضي برحيل أوسوريو.