الرياضة

ليلة الكلاسيكو.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 21- 4- 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية، عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الموسم الحالي.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة بينما جاء جيرونا في المركز الثالث برصيد برصيد 65 نقطة.

مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في الدوري الإسباني:

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني:

- خيتافي × ريال سوسيداد: الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر

- ألميريا × فياريال: الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد × وألافيس: الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر

- ريال مدريد × برشلونة: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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