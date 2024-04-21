نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة الكلاسيكو.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 21- 4- 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية، عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الموسم الحالي.
يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة بينما جاء جيرونا في المركز الثالث برصيد برصيد 65 نقطة.
مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في الدوري الإسباني:
ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني:
- خيتافي × ريال سوسيداد: الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر
- ألميريا × فياريال: الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت مصر
- أتلتيكو مدريد × وألافيس: الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر
- ريال مدريد × برشلونة: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر