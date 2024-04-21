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أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يصطدم بلافيينا وغزل المحلة يواجه راية

تقام اليوم الأحد في الثالثة والنصف من عصرأ، مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الثانية «مجموعة الصعود» بدوري المحترفين، حيث تقام 5 مباريات قوية ومرتقبة.



1- حرس الحدود مع لافيينا



يشهد ستاد حرس الحدود صطدم مرتقب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي بفريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح، صاحب المركز الثالث، ويدخل الفريقان المباراة برصيد 44 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلأ منهما نتيجة الدور الأول



2- غزل المحلة مع راية



على ملعب نادي غزل المحلة يواجه فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 45 نقطة نظيره فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادةمحمد حليم برصيد 35 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- وادي دجلة مع القناة



يشهد ستاد السلام لقاء صعب بين فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي برصيد 44 نقطة مع نظيره فريق القناة صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 31 نقطة.



وحقق فريق وادي دجلة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



4- السكة الحديد مع طنطا



يستضيف ستاد السكة الحديد لقاء بين فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو أنور برصيد 36 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- بروكسي مع بتروجت



على ملعب نادي بروكسي يحل فريق بتروجت الصاعد رسميًا إلى الدوري الممتاز بقيادة سيد عيد برصيد 57 نقطة بفارق 12 نقطة عن غزل المحلة الوصيف ضيفًا ثقيلًا على فريق بروكسي صاحب المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

