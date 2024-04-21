أحمد جودة - القاهرة - "عبدالملك" يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة راية الرياضي

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة راية اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني في بطولة دوري المحترفين، وضم عيد ٢٤ لاعبًا لمعسكر الفريق هم:

عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، عمرو الجزار، محمد نبيه، محمود مسعد، بسام وليد، عموري، يحيى زكريا، الكومي، محمد حجازي، زيزو، شيكو محارب، إسلام مجدي، خالد الاخميمي، ريفو، أحمد مجدي، محمد جابر، تشارلز باسي، أسامة خليل، كريم أشرف، أجويرو، عبده يحيى، رجب مارو

وقد شهدت القائمة غياب كلا من أحمد طارق للإصابة، وأحمد كاستيلو للإيقاف

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٥ نقطة وينافسه كلا من لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود على حسم بطاقتي الصعود المتبقيتين بعد حسم بتروجيت لبطاقة الصعود الأولى.