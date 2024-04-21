الرياضة

عاجل.. كولر يصدم لاعب الأهلي باستبعاده من حساباته نهائيًا

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قرارًا بشأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

كولر يبعد موديست عن المشاركة أساسيًا 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يعتمد على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بشكل أساسي بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "استبعاد موديست من مواجهة مازيمبي الكونغولي، لم يكن بسبب الإصابة واللاعب سليم بشكل تام، ولكن استبعاده جاء بسبب خروجه من حسابات المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي قرر عدم تجديد عقد موديست، وعقده يتم تجديده تلقائيًا في حالتين فقط الأولى أن يصل إلى 75% من نسبة المشاركة، بالإضافة إلى إحرازه 25 هدفًا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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