نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من رئيس الزمالك حول إبراهيم نور الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن رأيه في قيادة إبراهيم نور الدين لمباراة القمة وقرراته التحكيمية التي ظهرت خلال اللقاء الذي فاز به الفارس الأبيض.

حديث لبيب عن إدارة إبراهيم نور الدين للقمة

ونجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوضح حسين لبيب عبر تصريحات تلفزيونية، أن الحكم ابراهيم نور الدين جانبه الصواب في بعض القررات التحكيمية والتي كان يجب أن يكون حاسمًا فيها خاصة وأنها كانت ضد الزمالك.

وأضاف لبيب أنه رأيه وتعليقه عن الحكم يقوله كمشجع زملكاوي مؤكدًا أن النادي لم يعترض علي الحكم وقت تعيينه ويدعم التحكيم المصري ولكن كما قالت فالحكم جانبه الصواب في بعض القررات.