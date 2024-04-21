نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد متصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 21- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة بينما جاء جيرونا في المركز الثالث برصيد برصيد 65 نقطة.

وتُستكمل اليوم الأحد، مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني حيث سنكون على موعد مع كلاسيكو جديد يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024:

1 - ريال مدريد 78 نقطة

2 - برشلونة 70 نقطة

3- جيرونا 65 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 61 نقطة

5- أتلتيك بلباو 58 نقطة

6 - ريال سوسيداد 50 نقطة

7 - ريال بيتيس 48 نقطة

8 - فالنسيا 47 نقطة

9 - خيتافي 39 نقطة

10 - اوساسونا 39 نقطة

11 - فياريال 39 نقطة

12 - لاس بالماس 37 نقطة

13 - إشبيلية 34 نقطة

14 - رايو فاليكانو 34 نقطة

15 - ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة

16 - ريال مايوركا 31 نقطة

17 - سلتا فيجو 31 نقطة

18 - قادش 25 نقطة

19 - غرناطة 18 نقطة

20 - الميريا 14 نقطة