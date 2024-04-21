نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من حسين لبيب على واقعة مرتجي ومريم مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على واقعة تسليم الميداليات في الكرة الطائرة الخاصة بالسيدات حيث رفض خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي، مصافحة مريم مصطفي لاعبة الفريق الأبيض.

تصريحات حسين لبيب حول عدم مصافحة مرتجي لـ مريم مصطفى

وأوضح حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية منذ قليل، أن مجلس الادارة يلتزم بكل اللوائح ما دام أن هذا الامر يسير على الكل.

وتابع: “قيل لي من المسؤولين عن اللعبة في النادي والاتحاد على أن واقعة عدم المصافحة لم تكن لمريم مصطفي لاعبة الزمالك وحدها أو مقصودة لسبب شخصي”.

وكشف لبيب، أنه علم بطلب رئيس اتحاد اللعبة من كل الموجودين في منصة تسليم الميداليات عدم مصافحة اي لاعبة لاي فريق لا ترتدي الميدالية وهو ماحدث ورأه الجميع وقتها وطالما هذا هو البرتوكول فنحن ملتزمين لإنه لو حدث العكس فلن نصمت علي حقنا.