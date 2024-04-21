نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. كولر يضغط على الأهلي لبقاء موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي يدفع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست للمشاركة مع الفريق في المباريات من أجل الإبقاء عليه بالموسم المقبل.

خطة كولر بشأن موديست

قال مدحت شلبي عبر برنامجه “مساء الأنوار” على قناة “إم بي سي مصر”: “مشاركة موديست غرضها أن يتجاوز اللاعب نسبة 70% وبالتالي يضغط على إدارة النادي بتجديد عقده موسم آخر”.

ووجه شلبي رسالة هامة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم تجديد عقد اللاعب، لأنه لا يصلح أن يكون مهاجم الفريق موسم آخر.

وأضاف: “موديست لم يقديم أوراق اعتماده خلال المباريات التي شارك فيها خاصة وأن وكيل اللاعب هو نفسه وكيل المدرب وهناك مخطط للضغط على إدارة النادي من أجل بقاء اللاعب الموسم القادم”.