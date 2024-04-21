نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لؤي وائل بعد إصابته الخطيرة أمام المحلة.. "غيبوبة 40 دقيقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لؤي وائل لاعب فريق المقاولون العرب، عن تفاصيل إصابته في لقاء بلدية المحلة أمس ببطولة الدوري.

لؤي وائل يتحدث عن إصابته في مباراة بلدية المحلة

وقال لؤي وائل في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "فقدت الوعي لمدة 40 دقيقة ولم أستفيق إلا في العناية المركزة".

وتابع: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة كانا على تواصل مستمر معي وأشكرهم بشدة".

وأكمل: "تعرضت لارتجاج في المخ وهو السبب فيما حدث".

وواصل: "نبذل قصارى جهدنا لتحسين وضعية المقاولون في جدول الترتيب".

وختم: "حصلت على راحة لمدة 5 أيام وبعدها سأجري فحوصات طبية جديدة".