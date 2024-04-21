نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأحد 21-4-2024، مواجهة كلاسيكو من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ناري، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، بعد تحقيق 24 انتصارًا و6 تعادلات مقابل خسارة واحدة.

فيما يتواجد فريق برشلونة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستُنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.