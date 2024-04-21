نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين لبيب يحسم الجدل حول مصير زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، موقفه من بيع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أكد الكابتن حسين لبيب، أن النادي جدد مؤخرًا للثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر وشيكابالا قائد الفريق ولم يجدد لأي لاعب آخر حتي الان من الذين تنتهي عقودهم.

تصريحات حسين لبيب حول زيزو

وتابع: “كل اللاعبين سيتم التجديد لهم في التوقيت المناسب طبقا لرؤية الجهاز الفني للفريق، لأنه هو المسؤول الأول والأخير ونحن نعمل، ولكن لا نتحدث”.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية، أن زيزو نجم الزمالك عقده ينتهي في الموسم المقبل، وما زال هناك وقت للحديث عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه يوجد لاعبون في أندية أخرى عقودهم ستنتهي ولكن لم يتحدث عنهم أحد، لذلك فهناك تركيز على النادي الأبيض فقط.

وطلب لبيب بعدم الحديث في هذا الأمر قائلًا: “سبونا إحنا وزيزو مع بعضنا هو يحب الزمالك، ونحن نحبه ونقدره وله معاملة خاصة لأنه لاعب يستحق هذه المعاملة، وأطمن جمهور الزمالك أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح داخل النادي”.