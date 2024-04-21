نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يُنافس.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 21- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد أرتيم دفبيك نجم جيرونا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، متفوقًا بفارق هدف واحد عن جود بيلينجهام وأنتي بوديمير ثنائي ريال مدريد وأوساسونا.

يحتل أرتيم دوفبيك، صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفًا بينما جاء بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 16 هدفًا.

ويأتي أنتي بوديمير نجم أوساسونا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 16 هدفًا.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز العاشر في ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني، برصيد 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد:

- ارتيم دوفبيك - جيرونا: 17 هدفًا

- جود بيلينجهام - ريال مدريد: 16 هدفًا

- انتي بوديمير - أوساسونا: 16 هدفًا

- بورخا مايورال - خيتافي: 15 هدفًا

- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد: 14 هدفًا

- ألكسندر سورلوث - فياريال: 14 هدفًا

- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 13 هدفًا

- أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد: 13 هدفًا

- هوجو دورو - فالنسيا: 12 هدفًا

- فينيسيوس جونيور- ريال مدريد: 12 هدفًا