نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 21- 4- 2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" فيما يلي، كل ما يخص مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والمعلقين:

ساسوولو × ليتشي: اليوم في تمام الساعة 13:30 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 12:30 بتوقيت مصر، وتذاع عبر شبكة قنوات AD Sports Premium 1 بصوت المعلق غازي العمري.

تورينو × فروزينوني: اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر وتذاع عبر شاشة قنوات AD Sports Premium 1 بصوت المعلق ميشيل سعد.

ساليرنيتانا × فيورنتينا: اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، وتذاع عبر شاشة قنوات AD Sports Premium 1 بصوت المعلق الرياضي خالد الغول.

مونزا × أتالانتا: اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر وتذاع عبر شاشة قنوات AD Sports Premium 1 بصوت المعلق الرياضي حازم عبد السلام.