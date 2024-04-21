نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من إياب الأهلي ومازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات جاهزًا بشكل تام للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الكتف.

إمام عاشور يريد المشاركة في الإياب أمام مازيمبي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب أصبح جاهز وخاض تدريبات مع المستبعدين، ويرغب بقوة في المشاركة أمام مازيمبي الكونغولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمهة المقبل".

وأضاف أمير هشام: "نسبة تواجد إمام عاشور في مباراة الإياب 50% ونسبة غيابه متساوية، وسوف يتحدد موقفه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وحسم التعادل السلبي، لقاء الأهلي ومازيمبي الذي أقيم عصر السبت، في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.