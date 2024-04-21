نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب يتحدث عن المنافسة بين الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن زيادة عدد الجمهور في مباراة القمة الأخيرة يزيد من قوة المنتج الكروي خاصة وأن الرياضة أصبحت صناعة وتحتاج لأموال كثيرة للإنفاق عليها بعد أن قامت الدولة بتغيير فلسفتها بشكل كامل.

تصريحات حسين لبيب عن علاقة الزمالك والأهلي

وقال حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك يحترم جميع الأندية وعلي رأسها الأهلي، المنافس المباشر لنا وعلاقتنا جيدة معه”.

وتابع: “ما بيننا منافسة شريفة وليس صراع وهذا هو الهدف من الرياضة لأن الصراعات تكون بين أشخاص يكرهون بعض وهذا ليس في الرياضة ونسعي لان نغير الصورة الذهنية”.

وأضاف لبيب: “الكل يتابع مباريات القمة بين الزمالك والاهلي ومين في إفريقيا ولا في أي مكان مايعرفش مين الزمالك والأهلي، وبدأنا بالخطوة الأولى بإحترام الأندية لتكون هناك منافسة شريفة وليس صراع والمنافسة في الملعب فقط".