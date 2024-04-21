نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصل القاهرة بعد التعادل مع مازيمبي في الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت فجر اليوم الأحد، بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة قادمةً من الكونغو بعد مواجهة مازيمبي في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يصل القاهرة بعد رحلة الكونغو

نشر حساب الأهلي الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صور من وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة عقب نهاية رحلة الكونغو.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم عصر السبت، على ملعب الفريق الكونغولي.

من جانبه؛ قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحاته أمس، إن لاعبي الأحمر والجهاز الفني بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة وما قبلها من تحضيرات واستعدادات لهذه المواجهة وظروفها الصعبة.

وأضاف بيبو أن الفريق واجه ضغوطات عدة، وكان هناك تحضيرات كثيرة قبل مباراة مازيمبي سواء في الجانب الفني أو الإداري.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجميع بذل جهدًا مضاعفًا خلال هذه المباراة، والنتيجة جاءت مرضية ولكن الحسم والصعود سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.

واستكمل بيبو: "أثق في خبرات وقدرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مباراة العودة. نتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر والجميع الآن في حالة تركيز والعمل يتم على قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم بيبو: “الفريق يطير إلى القاهرة مباشرة، وبعد الراحة سيبدأ الجهاز واللاعبون سريعًا التحضير لمباراة العودة، التي نتمنى أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا يصنع الفارق كما هي عادة جماهير الأهلي”.