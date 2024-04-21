نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 21- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 21 من شهر إبريل الجاري، وذلك سواء في بطولة الدوري الإسباني أو كأس الكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات الهامة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد، الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS 3.

ألميريا × فياريال، الساعة 4.15 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS 3.

ديبورتيفو ألافيس × أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، على beIN SPORTS 3.

ريال مدريد × برشلونة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي.

مونزا × أتالانتا؛ في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة AD SPORTS Premium 1HD.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردر بريمن × شتوتجارت، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5.

بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن، الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون × نوتنجهام فورست، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports 1HD.

كريستال بالاس × وست هام يونايتد، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports 1HD.

أستون فيلا × بورنموث، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

فولهام × ليفربول، في تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك ضد دريمز، الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS 6.

اتحاد العاصمة × نهضة بركان؛ الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS 6.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

كوفنتري سيتي × مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 4:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS 2.