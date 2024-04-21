نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في مواجهة صعبة أمام نظيره فولهام، مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "كرافين كوتاج".

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد فولهام بالمركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد فولهام عبر قناة beIN Sports 1HD.