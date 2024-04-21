الرياضة

سيد عبدالحفيظ قد يترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بفريق الأهلي، للترشح في انتخابات النادي المقبلة.

عبدالحفيظ قد يترشح في انتخابات الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، قد يترشح في انتخابات النادي الأهلي بالدورة الجديدة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالحفيظ قد يفكر في الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي عقب نهاية مدة المجلس الحالي، وليس بالانتخابات التكميلية".

وتابع أمير هشام: "تفكير سيد عبدالحفيظ يأتي بخلاف طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عودته مرة أخرى إلى منصبه في إدارة الكرة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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