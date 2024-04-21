محمود الخواجة يوجه نصيحة للاعبي الزمالك أمام دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره دريمز الغاني مهمة للغاية بالنسبة للقلعة البيضاء.

الخواجة: الزمالك يجب أن يحسم لقاء الذهاب أمام دريمز

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يكون جوميز حديثه مع لاعبي الزمالك بأن يسعوا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لكي تساعدنا في لقاء الإياب ويجب أن نبني على مباراة القمة".

وأضاف: "الزمالك يجب أن يسعى إلى حسم التأهل أمام دريمز من مباراة الذهاب في القاهرة، وأنصح اللاعبين أن يتخلصوا من نشوة الانتصار أمام الأهلي ويركزوا فقط في لقاء الفريق الغاني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.