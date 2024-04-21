نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره فريق فولهام مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فولهام.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز 12 برصيد 42 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

يتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هذه المباراة بتشكيل مكون من:-