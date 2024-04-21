نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لؤي وائل يكشف تفاصيل إصابته القوية أمام المحلة ودخوله في غيبوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه سقط مغشيًا عليه في مباراة بلدية المحلة بالدوري، والحالة طالت لمدة 40 دقيقة تقريبًا.

لؤي وائل: غبت عن الوعي 40 دقيقة ورئيس بلدية المحلة لم يتركني

وتابع لؤي وائل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استمريت في المستشفى لما يقرب من 5 ساعات، وأشكر طاقم الأطباء داخل المستشفى الذين حرصوا على العناية بي بأقصى درجة".

وأضاف وائل: "سوف أعود للملاعب بعد أسبوع تقريبًا، ومصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، لم يتركني لحظة واحدة خلال وجودي في المستشفى، ووجه كل الاهتمام بي".

واختتم مدافع المقاولون العرب: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص على التواصل معي وقام بتحفيزي، وأكد لي دعمه الكامل وأنه مستعد للقيام بأي اهتمام من أجل سلامتي وأسعدني بتواصله معي وأشكره على هذا الاهتمام".