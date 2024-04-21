نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة التدريبيات في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة للمباراة النارية التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: HD.