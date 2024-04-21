نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلق على تعادل الأهلي مع مازيمبي بالكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب اىلإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته الكبيرة بتعادل الأهلي سلبيًا أمام مازيمبي، والتي جمعتهما على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023/2024.

ميدو: الأهلي حقق تعادلًا صعبًا

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي تعادل سلبيًا في ملعب صعب جدًا أمام مازيمبي، ومن الممكن أن يقول البعض أن المباراة سهلة ولكنها الأمر عكس ذلك تمامًا".

وأكمل "لتعادل سلبيًا في ملعب مازيمبي مهما كان مستوى الفريق أمر رائع للغاية، الملعب صعب للغاية ومن الصعب الخروج منه بنتيجة جيدة والأهلي تعامل بشكل جيد.

وتابع: " لا أحب أن أبارك للأندية المصرية في حال تحقيق التعادل ولكن في تلك الحالة يجب أن أنا أبارك للنادي الأهلي على التعادل في تلك المباراة الهامة".

وأتم: " الأهلي يستطيع أن يبني على نتيجة مباراة الذهاب في العودة بالقاهرة، والملعب سيكون ممتلئ بالجماهير بعد السماح بـ 50 ألف مشجع في استاد القاهرة، والفارق الفني ما بين الفريقين كبير، والأهلي قادر على تخطي مازيمبي وينتظر الفائز من الترجي وماميلودي صن داونز.

واختتم ميدو: "الأهلي بعد تعادل اليوم أمام مازيمبي وضع قدم ونصف في نهائي دوري أبطال إفريقيا"