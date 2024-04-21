موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ودريمز الغاني اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.