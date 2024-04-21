نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به الكلاسيكو أمام برشلونة مساء اليوم الأحد 21-4-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثانية والثلاثين من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفخال، تشواميني، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رورديجو، جود بيلينجهام

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.