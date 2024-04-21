نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يختار تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، ضيفًا ثقيلًا على غريمه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جو كوندي، كوبارسي، جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، أندرياس كريستنسن، فيرنكي دي يونج

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.