نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 21- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر إبريل الجاري، مواجهات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024؛ والتي ستشهد صراع كبير بين الفرق.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports 1HD.

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports 1HD.

أستون فيلا ضد بورنموث، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

فولهام ضد ليفربول، في تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 1

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.