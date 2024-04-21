جوميز يستقر على تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، أمام فريق دريمز الغاني، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة، أمام نظيره دريمز الغاني ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، سيد نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، شيكابالا، سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.