موعد مباراة أتلتيكو مدريد وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد والافيس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف أتلتيكو مدريد والافيس في جدول الدوري الإسباني

احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين صعد الافيس احتل المراكز الأولى من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي وصعد إلى الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد والافيس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد والافيس يوم الأحد 21 أبريل 2024 على إستاد مينديزوروزا معقل الافيس وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 3 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين من الليجا بينما خس الافيس من غرناطة بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 61 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل الافيس المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.