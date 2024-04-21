نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم الحسم.. موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة وقوية أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي؛ مساء اليوم الأحد الموافق 21 إبريل الجاري، وذلك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بالتعادل السلبي بينهما؛ في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حيث تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر شاشتها المختلفة.

ويتم نقل المواجهات عادة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.