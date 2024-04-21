نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.. مواعيد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعرض "بوابة دوت الخليج الالكترونية " أحداث مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سنقدم لكم معلومات كاملة حول المباراة، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة، تشكيلة الزمالك، ومعلق المباراة، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين وقائمة الزمالك.

مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.. مواعيد المباراة والقنوات الناقلة

مواعيد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

يواجه نادي الزمالك اليوم فريق دريمز في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز هو الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة في يوم الأحد 21 أبريل 2024. ويوافق توقيت المباراة الساعة 6 بتوقيت السودان وليبيا، الساعة 7 بتوقيت الأردن والسعودية والكويت وقطر، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات. أما توقيت المباراة بالنسبة للمغرب والجزائر وتونس فهو الساعة 5 مساءً.

نتيجة مباراتي فيوتشر والزمالك في ربع النهائي

فاز الزمالك في مباراة الذهاب التي جرت في استاد السلام بنتيجة هدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الإياب التي جرت في استاد القاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.. مواعيد المباراة والقنوات الناقلة

نتيجة مباراتي دريمز الغاني والملعب المالي في ربع النهائي

فاز الفريق الغاني على النادي المالي في مباراة الذهاب في مالي بنتيجة 2-1، وانتهت مباراة الإياب في غانا بالتعادل بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في الكونفيدرالية

تعتبر قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلةللمباريات الرياضية في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن تقوم قنوات بين سبورت بنقل مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المهم التأكد من جدول البث التلفزيوني المحدث للتأكد من القناة الناقلة الصحيحة والتردد الصحيح. يمكنكم التحقق من موقع قنوات بين سبورت أو مواقع أخرى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول البث المباشر للمباراة.

وفيما يتعلق بتشكيلة الزمالك، يمكن أن تختلف التشكيلة من مباراة إلى أخرى وفقًا لقرارات المدرب والإصابات والتكتيكات المعتمدة. لذا، يُفضل التحقق من الإعلان الرسمي للتشكيلة النهائية قبل بدء المباراة.

أما بالنسبة لمعلق المباراة، فإنه يتوقف على القناة الناقلة وسيتم الإعلان عنه قبل بدء المباراة.

تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة دريمز

يأتي تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة دريمز كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفي الزناري - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - سيد نيمار.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي. خط الهجوم: مصطفى شلبي - شيكابالا - سيف الجزيري.



تاريخ مواجهات الزمالك ودريمز

لم يتضمن تاريخ مواجهات الزمالك ودريمز أي مواجهات، وتقابل الزمالك مع أندية غانية أخري 5 مرات، خسر 3 منها وتعادل في مباراة وفاز في ماتش وحيد.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز في الكونفدرالية

تأتي قائمة الزمالك لمواجهة دريمز في الكونفدرالية اليوم كما يلي: