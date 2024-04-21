نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد يفاجئ مانشستر سيتي: "مثل الماكينات لا يرمشون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر ألكسندر أرنولد، نجم فريق ليفربول الإنجليزي تصريحات مفاجأة عن الوضع الحالي في المنافسة على قمة البريميرليج في الموسم الحالي، خاصة مع خسارة العديد من النقاط في الأسابيع الأخيرة من البطولة.

وأكد نجم ليفربول أن فريقه أهدى غريمه مانشستر سيتي هدية من ذهب في سباق القمة بعد تعثرهم أمام أرسنال.

- تصريحات أرنولد عن مانشستر سيتي

وآكد أرنولد في تصريحات لشبكة سكاي سبورت:" لقد ساعدنا السيتي على حسم الأفضلية قبل 6 جولات من البطولة".

وتابع:" يجب أن نظل فب ترتيب يساعدنا على استغلال أي تعثر قادم لهم ورفع فارق الأهداف بيننا قد يساعدنا في ما هو قادم".

وواصل:" عندما تتعثر في سباق القمة مع السيتي فأنت تعطيهم أفضلية عنك وفي تلك الأوقات هم يعملون كالماكينات لا يرمشون".

وأختتم:" على ما يبدو أنهم لن يخسروا نقاط أخرى وغير معرضين لأي خطر قادم ولكن في البريميرليج كل شئ محتمل".

