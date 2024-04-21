نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سنهاجم في أرضهم".. مدرب مازيمبي يهدد الأهلي قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ألكسندر جوران المدرب العام لفريق مازيمبي، عن كواليس المواجهة المرتقبة لفريقه أمام نظيره النادي الأهلي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة القادم.

وكان الأهلي قد حقق تعادلا سلبيا في مواجهة الذهاب، ليقرب خطوة من الصعود إلى المباراة النهائية.

- مدرب مازيمبي يتحدث عن مواجهة الأهلي

وأكد مدرب مازيمبي:" موقفنا مع الأهلي حاليا يشبه موقعة ربع النهائي أمام بيترو أتليتكو الأنجولي، ونجحنا في تسجيل هدف على ملعبهم وتأهلنا بالفعل".

وتابع:" سنحت لنا الفرص بتسجيل العديد من الأهداف والأهلي بدأ المباراة جيدا".

وواصل:" وسام أبو علي كان أكبر شكل للخطر علينا بمراوغته المتقنة والمتعبة وتحركاته الذكية، ونقل الأهلي من الوضع الدفاعي للحالة الهجومية".

وأشار:" سنلعب في القاهرة كما لعبنا في انجولا دون ضغوطات وبكثافة على المرمى وسنهاجم الأهلي في ملعبه".

وأختتم:" لسنا من الفرق التي تلعب للتراجع والدفاع سنكون كاملين العدد في مواجهة القاهرة وسنكون قادرين على التسجيل".

