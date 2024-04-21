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أحمد جودة - القاهرة -

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، فريقه للفوز على ناشفيل بنتيجة 3-1، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

هدف واحد يفصل ميسي عن تحقيق رقم تاريخي جديد

وسجل ميسي هدفين من ثلاثية فريقه، كما صنع الهدف الثالث لسيرجيو بوسكيتس.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد ساهم ميسي بتسجيل الأهداف في أول 6 مباريات له في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

وأوضحت "أوبتا" أن هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها ميسي هذا الرقم في مسيرته الاحترافية، بعد موسم 2013-14 مع برشلونة.

في هذه المباراة، قدّم الأوروجواياني لويس سواريز تمريرة حاسمة لميسي، ليحقق رقمًا قياسيًا إلى جانب زميله الأرجنتيني.

وأشارت "أوبتا" إلى أن سواريز قدم التمريرة الحاسمة رقم 50 لميسي، ليصبح اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة للأسطورة الأرجنتينية.

