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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الزمالك ودريمز اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفدرالية مع تردداتها

موعد مباراة الزمالك ودريمز اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفدرالية مع تردداتها.. يسعى الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة عندما يواجه فريق دريمز الغاني في مباراة الذهاب بنصف نهائي النسخة الحالية، والتي تقام على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك ودريمز من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفدرالية مع تردداتها

الزمالك يواجه دريمز في معركة قوية بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يأتي الزمالك لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تخطيه عقبة مودرن فيوتشر في ربع نهائي البطولة، حيث فاز ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا 1-1.

بينما يطمح دريمز، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في نصف نهائي الكونفدرالية، إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك من البطولة.

وتُعدّ هذه المباراة هي الثالثة بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا في دور المجموعات، حيث فاز الزمالك ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا 1-1.

وتُشير التوقعات إلى أن الزمالك هو الأقرب للفوز في هذه المباراة، لكن دريمز أثبت قدرته على المنافسة بقوة في البطولة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة.

موعد مباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية



تُقام مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين فريقي الزمالك المصري ودريمز الغاني مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.



وتُقام مباراة الإياب على ملعب بابا يارا في غانا يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت غانا.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية 2024

تُبث جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وذلك عبر مختلف قنواتها المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات الزمالك:

بي إن سبورتس 1: القناة الرئيسية التي تبث المباريات المهمة والهامة.

بي إن سبورتس 2: تبث بعض المباريات، خاصةً في حال وجود أكثر من مباراة في نفس التوقيت.

بي إن سبورتس 3: تبث بعض المباريات، خاصةً في حال وجود أكثر من مباراة في نفس التوقيت.

بي إن سبورتس HD: تبث المباريات بدقة عالية.

بي إن سبورتس Premium: تبث المباريات بجودة Premium مع مميزات إضافية.

وإلى جانب ذلك، تتوفر أيضًا خدمة بي إن سبورتس كونكت، والتي تُتيح للمشاهدين مشاهدة المباريات عبر الإنترنت على أجهزتهم المختلفة.

ترددات قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات الزمالك

تختلف ترددات قنوات بي إن سبورتس حسب موقعك الجغرافي ونوع القمر الصناعي الذي تستخدمه.

ولكن، بشكل عام، إليك بعض الترددات الشائعة لقنوات بي إن سبورتس في بعض الدول العربية:

**الدولة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز مصر نايل سات 11252 أفقي 27500 6 السعودية عرب سات 3922 أفقي 27500 6 الإمارات العربية المتحدة بدر 4 12034 أفقي 27500 6 قطر سهيل سات 4096 أفقي 27500 6 المغرب عرب سات 3922 أفقي 27500 6

معلق مباراة الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية



يعلق المصري علي محمد علي على مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية



خاض الزمالك رحلة مليئة بالتحديات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث واجه العديد من الفرق القوية من مختلف أنحاء القارة السمراء.

البداية:

بدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة فريق ارتا سولار بطل جيبوتي، حيث خسر ذهابًا بهدفين دون رد، لكنه نجح في قلب النتيجة إيابًا وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل إلى دور المجموعات.

دور المجموعات:

برز الزمالك بقوة في دور المجموعات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ليحتل صدارة المجموعة ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وشملت انتصارات الزمالك في دور المجموعات:

الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد.

الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد.

الفوز على أبو سليم الليبي مرة أخرى بهدفين مقابل هدف.

كما تعادل الزمالك سلبيًا مع بطل أنجولا.

ربع النهائي:

واجه الزمالك فريق مودرن فيوتشر المصري في ربع نهائي البطولة، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيابًا بهدف لكل فريق، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة.

نصف النهائي:

يواجه الزمالك حاليًا فريق دريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب اليوم على ملعب القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب في غانا الأسبوع المقبل.

قائمة الزمالك ضد دريمز في الكونفدرالية