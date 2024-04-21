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أحمد جودة - القاهرة - حرص وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، على الحضور لفندق إقامة بعثة فريق الزمالك، في مدينة وهران الجزائرية، للاطمئنان على أحوال الفريق خلال فترة الإقامة.

وفد من “كاف” يزور بعثة يد الزمالك في الجزائر

وتواجد محمد سامي إداري الفريق والدكتور محمد شريف وشريف حسين عضوي الجهاز الطبي من جانب نادي الزمالك، للتأكيد على أن كل الأمور الخاصة ببعثة الأبيض على ما يرام سواء الإقامة أو التغذية أو كافة الأمور الإدارية، وهناك تعاون من الجانب الجزائري.

ونجح "يد الزمالك" في التأهل للدور الرئيسي من بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: "محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي".

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.