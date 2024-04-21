نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيوس يثير الجدل بشأن خليفة تشافي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار لوثار ماتيوس، النجم الألماني السابق في كرة القدم ولاعب بايرن ميونخ السابق، الجدل بشأن مستقبل هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني. فليك مرتبط بتولي تدريب برشلونة بعد رحيل تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم الحالي.

ماتيوس يثير الجدل بشأن خليفة تشافي في برشلونة

لكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يعتبر هانز فليك من بين الخيارات الأولى لتولي قيادة الفريق، نظرًا لعدم معرفته بالنادي أو الدوري الإسباني.

ومع ذلك، أثار ماتيوس بعض التساؤلات بتصريحه الذي يوحي بأن فليك قد يكون مهتمًا بتولي تدريب برشلونة. وقال ماتيوس في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "قد يكون هناك عدم ثقة من قبل بايرن ميونخ في إعادة فليك كمدرب مرة أخرى".

وأضاف: "لكنني سأثق به، لأنه مدرب ممتاز وشخص رائع، ولكن على حد علمي، فليك ليس لديه الرغبة في العودة للتدريب في الدوري الألماني مرة أخرى".

وتابع: "فليك لن يعود للعمل في الدوري الألماني، إنه يبحث عن فرصة للعمل في الخارج".

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن المكسيكي رافا ماركيز هو المرشح الأبرز لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة، حيث يُعتبر التعاقد مع أسماء كبيرة مثل بيب جوارديولا، لويس إنريكي، أو يورجن كلوب أمرًا صعبًا أو غير محتمل.