نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليكيب تفجرها: صفقة تبادلية مثيرة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

أظهر نادي ريال مدريد، اهتمامه بالحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، في الصيف، من أجل تعزيز صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وبات الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، مرشحًا لمغادرة صفوف ريال مدريد حال قدوم ألفونسو ديفيز إلى الفريق المدريدي، هذا الصيف.

وحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الموثوقة فأن نادي بايرن ميونخ يعد أبرز المهتمين بضم فيرلاند ميندي من ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن من الممكن عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ تتضمن انتقال فيرلاند ميندي للبافاري مقابل قدوم ألفونسو ديفيز للفريق الأبيض.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن هناك العديد من الأندية المهتمة بضم ميندي وفي مقدمتها مانشستر سيتي ومان يونايتد وآرسنال وليفربول.

يشار إلى أن نادي ريال مدريد قد دخل في محادثات أولية مع بايرن ميونخ من أجل ضم ألفونسو ديفيز، الذي أبدى رغبته في إرتداء شعار النادي الإسباني حسب التقارير الأخيرة.