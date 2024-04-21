نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: لبيب يمنح مرتجي "صك" البراءة من أزمة مريم مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاعلامي محمد شبانة ان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حسم الجدل الدائر حول عدم مصافحة خالد مرتجي لمريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة خلال مراسم التتويج.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الاخر “ والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان تصريحات لبيب حول وجود بروتوكول للمراسم وضعه الاتحاد برئاسة ياسر قمر والذي اشترط ارتداء اي لاعبة للميدالية الخاصة بها اثناء مراسم التتويج ليتم مصافحتها هو يعتبر اعتراف ببراءة مرتجي من تلك الازمة خاصة ان مريم لم تكن ترتدي ميداليتها.

واضاف شبانة ان رئيس الاتحاد نفسه لم يقم بمصافحة اللاعبة مؤكدا أنه كان واجبا على ياسر قمر تنبيه اللاعبة لارتداء الميدالية الخاصة بها فور صعودها للمنصة.

