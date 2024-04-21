نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المصري يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف تسريع عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد إصابته بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

برنامج تأهيلي مكثف للاعب المصري أحمد عيد

تعرض أحمد عيد لكدمة قوية خلال مباراة المصري أمام سيراميكا كيلوباترا التي أقيمت يوم الأحد الماضي وتسببت في استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولي من الشوط الأول للمباراة.

كما قرر محمود الشحات طبيب الفريق أن يبدأ اللاعب فورًا برنامجه التأهيلي المكثف تحت إشراف الجهاز الطبي سيخضع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة خلال الفترة القادمة.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق فاركو يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.